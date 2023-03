Kranjska Gora ostala brez osmih milijonov za Vitranc

V nadaljevanju preberite:

Kot smo poročali, so morale Žičnice Kranjska Gora za prenovo sedežnice Vitranc 1 opraviti še presojo vpliva okolje, saj bi nova naprava prepeljala bistveno več potnikov, zato jim do januarja letos ni uspelo pridobiti gradbenega dovoljenja za projekt. Ta je skupaj z adrenalinskim parkom, vzletnim prostorom in stezo za carting vreden 12 milijonov evrov, od tega pa so na osem milijonov evrov računali iz nepovratnih evropskih sredstev na razpisu ministrstva.