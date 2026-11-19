Dogajanje v Kranju je po oceni Delovega komentatorja Uroš Esiha preraslo okvire lokalne politike in dobilo izrazito nacionalno težo. Tekmo za župana je zaznamovala afera z zemljiščem za pravoslavno cerkev, ki je močno vplivala na razplet in odprla vprašanja o političnih povezavah v ozadju. Posebej močan pečat je pustila povezava med Matjažem Rakovcem in Zoranom Stevanovićem, ki jo je sogovornik opisal kot politično breme, ki ga volivci niso sprejeli. Kot je dejal: »Noben politik v Sloveniji v zadnjih 15 letih ni dobil tako nizke povprečne ocene.« Tudi porazen rezultat stranke Resnica v Kranju kaže, kako globoko je afera zarezala v njeno podporo. V ospredje sta tako stopila neodvisni kandidat Jani Černe in kandidatka Nove Slovenije Irena Dolenc, oba kot izkušena mestna svetnika brez ...