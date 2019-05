Kranjski družinski zdravniki podaljšali odpovedni rok

Sprejetje aneksa 2



Zmanjševanje administrativnih obremenitev

Kranj – Včeraj je direktorica Zdravstvenega doma Kranjpritrdila, da si družinski zdravniki, ki so z letošnjim 1. aprilom vložili odpovedi pogodb o zaposlitvi, želijo podaljšanje odpovednega roka, ki bi se sicer iztekel po dveh mesecih, torej s koncem maja. Na včerajšnjem večernem sestanku za zaprtimi vrati so se zdravniki dejansko odločili, da odpovedni rok podaljšajo do 15. septembra letos.Včerajšnje vladno sprejetje aneksa 1 je bil namreč le osnovni pogoj za njihov preklic odpovedi, vztrajajo pa tudi pri sprejetju preostalih zahtev oziroma ukrepov za razbremenitev njihovega dela, predvsem aneksa 2, ki ureja financiranje. »Obenem želimo preveriti uresničevanje zagotovil po razreševanju naših preostalih zahtev, denimo za administrativno razbremenitev,« so v izjavi zapisali zdravniki in izpostavili vlogo ministra za zdravje, ki da jih je sploh prvi doslej obiskal in prisluhnil njihovim težavam.Kot je za STA pojasnila vodja ambulant družinske in splošne medicine v ZD Kranj, želijo zdravniki videti, da predvsem ZZZS resno namerava začeti zmanjševati administrativne obremenitve, ki so velika težava v ambulantah družinske medicine. »Svojo odpoved vežemo na aneks 2, ker se nam zdi zelo pomemben, saj brez finančne podlage aneks 1 ne more obstati,« je za STA povedala Kitić Jakličeva. Po njenem so lahko ukrepi in koraki v pravo smer vidni zelo hitro, če je le volja na drugi strani.