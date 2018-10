Krašovec oproščen v zadevi Betnava

Celjsko okrožno sodišče je nekdanjega ekonoma mariborske nadškofije Mirka Krašovca v ponovljenem sojenju v zadevi Betnava danes oprostilo vseh obtožb.



Krašovec je bil sicer v prvotnem sojenju zaradi napeljevanja k poslovni goljufiji obsojen na tri leta zaporne kazni, a je vrhovno sodišče sodbo razveljavilo in jo vrnilo v vnovično odločanje.



Krašovec je po mnenju tožilstva nekdanjo direktorico Betnave Dragico Marinič in nekdanjega šefa za investicije v Betnavi Antona Ekarta nagovoril, da sta gospodarskemu ministrstvu posredovala navidezne gradbene situacije, s tem pa so pridobili evropska sredstva v višini 1,772 milijona evrov za obnovo mariborskega škofijskega dvorca Betnava.



Kot je v sklepnih besedah dejala Vodnjovova, je Krašovec storil očitano kaznivo dejanje. Izkoristil je svoj položaj in avtoriteto, ki jo je imel v mariborski nadškofiji, je povedala tožilka.



Dokazni postopek pa je po mnenju njegovega zagovornika Velimirja Cugmasa dokazal, da dejansko do nobenega kaznivega dejanja ni moglo priti, ker ni bilo naklepov pri nobenemu od vpletenih v zadevo Betnava. Vsi so namreč menili, da so delali zakonito in so sledili navodilom gospodarskega ministrstva, je dejal Cugmas.



Večina vpletenih v projekt Betnava je krivdo priznala. Nekdanja direktorica Vegrada Hilda Tovšak je bila za primer Betnava in Rimske Terme obsojena na enotno kazen šest let zapora, Mariničeva je bila obsojena na leto in 11 mesecev zapora, Ekart na pogojno desetmesečno zaporno kazen s preizkusno dobo dveh let, nekdanji gradbeni nadzornik Karel Bogatin pa na 10 mesecev zaporne kazni.