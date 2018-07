Kratkotrajno parkiranje v središču Kranjske Gore 

Kranjska Gora – V središču Kranjske Gore gradbeni delavci zaključujejo urejanje osrednjega odseka Borovške ceste, hkrati s tem so na tem območju uredili modro cono za parkiranje, ki omogoča kratkotrajno parkiranje. Za ureditev enosmernega cestnega prometa skozi središče kraja se še niso odločili.



Kot je pojasnila direktorica občinske uprave Vesna Okršlar je cilj nove prometne ureditve umakniti mirujoči promet iz središča Kranjske Gore in obiskovalcem tamkajšnjih gostinskih in trgovskih lokalov omogočiti kratkotrajno parkiranje (do dve uri).



Parkiranje v modri coni ni plačljivo, prav tako za zdaj ne napovedujejo uvedbe plačevanja parkirnin, a se temu v bodoče ne bodo mogli izogniti. Na katerih parkiriščih in v katerih obdobjih bo plačevanje obvezno bodo še razmislili.



Podobno za zdaj ne bodo uvedli plačevanja parkirnine pri Topolinu v Mojstrani, kjer so lani uredili parkirišče in informacijsko turistično točko in v Jasni, saj morajo o ukrepih še razmisliti.



Prav tako bodo še razmislili o uvedbo enosmernega prometa v središču Kranjske Gore, ki so jo sicer že načrtovali na podlagi izdelane prometne študije, vendar je za zdaj niso uvedli.



Domačini in turisti v Kranjski Gori zdaj težko čakajo na sprostitev delne cestne zapore skozi Martuljek, kjer zdaj poteka obnova glavne ceste. Promet zaradi obnove poteka izmenično enosmerno in zato občasno prihaja do zastojev in dolgotrajnega čakanja na prosto smer. Kot je dejala Okršlarjeva se bodo delavci s ceste umaknili do konca meseca, saj bodo dotlej omogočili dvosmerni promet, vendar bodo nato nadaljevali z deli ob cesti.



Novo asfaltno prevleko dobiva tudi odsek ceste na Koren, prenovljena je že ceste čez prelaz Vršič, gradijo tudi novo kolesarsko stezo od Rateč do Planice.