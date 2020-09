Kreativnost je kot voda, povsod najde pot

Klepetala sva v njegovi elegantni pisarni. Mitja Milavec velja za enega najbolj vizionarskih slovenskih oglaševalcev. Leta 1990 je ustanovil oglaševalsko agencijo Luna, ki je danes del TBWA – ene največjih globalnih komunikacijskih mrež na svetu. Nekateri reklamni oglasi, ki so jih ustvarili na Luni, od Dobrih vil do Življenjske privlačnosti Renaulta, so danes že ponarodeli. Prav kreativci iz Lune so leta 1995 novi televiziji nadeli ime Pop in naredili njeno prvo vizualno podobo.Zelo redko daje intervjuje. Ni ekscentrični guru, kot si ponavadi predstavljamo oglaševalce, a vendar je natančno tak, kot si jih predstavljamo v ...