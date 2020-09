Na Kredarici okrog 10 centimetrov snega

Triglavski dom na Kredarici, pogled na Tosc, visok 2275 metrov, Spodnje Bohinjske gore in del Malega Triglava. FOTO: Arso



Splošna vremenska napoved

Kredarico je v ponedeljek pobelil sneg, danes je snežna odeja »debela« že okrog 10 centimetrov. Sneg na takšni nadmorski višini za tak čas sicer ni nič nenavadnega, je pa to za 1. september največ, kar so izmerili od leta 1955 (začetek meritev) dalje. Lani je sneg Kredarico na 2515 metrih nadmorske višine pobelil 9. septembra, takrat ga je zapadlo okrog tri centimetre, so pa po podatkih Arsa v prvih dneh septembra večkrat namerili tudi 20 ali več centimetrov snega.Razmere v gorah so se v hipu spremenile, zato bodo na višjih vrhovih potrebni še dodatna previdnost, dobra opremljenost in trezen premislek.Vremenska napoved Agencije RS za okolje (Arso) za danes sicer napoveduje sprava oblačno in megleno vreme, dopoldne se bo jasnilo in čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nekateri vrhovi bodo občasno v megli. Popoldne bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo zmeren veter, večinoma severne smeri, ki bo popoldne slabel. V nedeljo so na Kredarici po podatkih Arsa izmerili sunek vetra s hitrostjo kar 143 kilometrov na uro.Temperatura na 1500 metrih bo danes okrog 10, na 2500 metrih pa okoli dve stopinji Celzija. V visokogorju je ponekod snežilo, zato bo predvsem dopoldne nad okoli 2300 m nekaj snega.Zjutraj bo dež od zahoda postopno ponehal, čez dan se bo delno zjasnilo. Popoldne bo deloma sončno, predvsem v gorah bo nastala kakšna kratkotrajna ploha. V Prekmurju in ponekod na Štajerskem bo pihal severozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj.Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, bolj oblačno bo v severni polovici Slovenije. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Popoldne bo predvsem na območju Alp in na Notranjskem nastala kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 26 stopinj.