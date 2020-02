Krediti so še vedno dostopni, za nekatere tudi pod boljšimi pogoji  

!

Uresničite svoje želje z SKB potrošniškim kreditom



Do 31. 3. 2020 izkoristite akcijske obrestne mere pri najemu potrošniškega kredita v SKB banki. Potrošniški kredit do 7 let lahko dobite brez zavarovanja in s super obrestno mero.



Vse dodatne informacije dobite tu, v kateri koli poslovalnici SKB banke ali na tel. št. (01) 471 55 55.

Ste nehali razmišljati o nakupu novega pohištva, novi počitniški prikolici, avtomobilu ali potovanju v eksotične kraje? Se sprašujete, kdo si kredit danes sploh še lahko privošči?Ne sklepajte prehitro na podlagi sporočil v medijih, da danes kredita ni več mogoče dobiti. Za večino prebivalcev so skrbi o kreditni sposobnosti odveč, saj ga v SKB banki še vedno odobrijo kar 8 od 10 kreditojemalcem.Spremembe, ki so posledica pred kratkim sprejetega ukrepa regulatorja, vplivajo različno na kreditiranje prebivalstva. Vseeno pa zaradi novih meril in pogojev nekateri lahko dobijo celo višji kredit kot prej. Po novem se namreč poleg plače v izračun upošteva večina prilivov na osebni račun, med drugim tudi prevoz na delo, prehrana, regres, morebitni zaslužki iz oddajanja nepremičnin …Banka Slovenije je lani natančno predpisala, kolikšne zneske mora banka upoštevati za vzdrževane osebe pri izračunu kreditne sposobnosti.Vse banke so zdaj dolžne pridobiti informacijo o vzdrževanih članih in pri izračunu kreditne sposobnosti upoštevati tudi izdatke za otroke. Dajanje neresničnih podatkov pomeni kršitev pogodbe, sklenjene med banko in kreditojemalcem.Kreditojemalci ob obisku poslovalnice po navadi sprašujejo le, koliko kredita lahko dobijo, kolikšna je lahko najvišja anuiteta in kolikšna je najdaljša odplačilna doba, manj pa jih zanimajo tudi zanje precej bolj pomembne stvari, kot je razlika med fiksno in spremenljivo obrestno mero, kaj storiti, če se znajdejo v težavah z odplačevanjem, ali s kakšnim zavarovanjem se lahko izognejo temu, da ob morebitni smrti ne bi ves dolg padel na dediče.