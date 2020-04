Krek: En sam prvomajski žur lahko pripelje do katastrofe

Preberite tudi:

FOTO: Leon Vidic/Delo

Pričakuje kar pet let prekuževanja prebivalstva z relativno malo mrtvimi

V Sloveniji so včeraj evidentirali 15 novih okužb s covidom-19 , kar je enkrat več kot v četrtek.iz koprske enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje NIJZ opozarja, da povečanje kaže na to, da ljudje pred veliko nočjo pred dvema tednoma niso upoštevali omejitev. Danes ga je svet NIJZ izbral za svojega novega direktorja . Soglasje k imenovanju mora dati še vlada, s čimer pa naj ne bi imel težav. Velja predvsem za poznavalca problematike drog, za STA pa je izjavil, da dokler ne bo potrjen, razpravljati o njegovi viziji vodenja NIJZ ni smiselno. Ponovil je več že znanih vidikov epidemije in dvig števila okužb pripisal neupoštevanju omejitev.Izjavil je, da če ljudje teh ne bodo spoštovali, bomo to čez 14 dni spet videli v podatkih o številu okuženih. Tako kot se na petkovih podatkih vidi, kaj se je dogajalo pred 14 dnevi, ob veliki noči.»Najbolj se bojim kresovanj. En sam prvomajski žur lahko pripelje do katastrofe. Dovolj je, da tja pride en okuženi z novim koronavirusom, pa bo bomo v roku 14 dni imeli po 50 novo okuženih dnevno,« je izjavil.Tudi sam je ponovil, da je postopno sproščanje ukrepov nujno, da lahko stroka oceni učinek, ki ga ima sprostitev posameznega ukrepa na zdravstveno sliko v državi. »Vpliv sprostitve nekega omejevalnega ukrepa ne sme iti čez kapaciteto zdravstva. Sproščati moramo tako, da zdravstva ne preobremenimo,« je povedal.»Če želimo, da gre epidemija navzdol, moramo priti pod tako število na novo okuženih, ki bo manjše od enega odstotka vseh okuženih. Nekaj dni nam je to že uspelo, a danes smo spet nad tem odstotkom. Ljudje narobe razumejo,« je opozoril.»Ob relativno nizkem številu novih primerov okužbe s covidom-19 na dan bi potrebovali okoli 40 bolniških postelj in 10 intenzivnih postelj dnevno za te bolnike. Če pa se te številke dvignejo, bomo z bolniki z novim koronavirusom zasedli tudi postelje kirurgije in ostalih strok,« je pojasnil Krek in opomnil, da je treba spet zagnati ostale zdravstvene programe. Kot se bo to zgodilo, pa bo v zdravstvu tudi manj kadra za delo s covid-19 bolniki.Po njegovem prepričanju bo nizko število novih okuženih vplivalo tudi na turizem. Orisal je, da če bo Slovenija imela le po pet novih primerov okužbe na dan, bo to za turizem velika spodbuda, saj se bodo tudi tujci v trenutnih časih raje odločili za državo z zelo nizkim številom okužb.Zato bodo morali ljudje sprejeti samozaščitno obnašanje, je opozoril Krek. »Ljudje morajo sprejeti umivanje in razkuževanje rok, nošenje maske v javnosti ter pozdravljanje brez rokovanja. Le če bomo vsi spoštovali zapovedana pravila, bo epidemija ostala obvladljiva. Na tak način bomo v petih letih prekužili celotno prebivalstvo in imeli relativno malo mrtvih,« je pojasnil.Kritičen je bil do dela politike. Kot je pojasnil, pričakuje, da bo slovenska politika postala zrela in dojela, da zdaj ni čas za igrice. »Zdaj je treba delati za skupno dobro,« je še opozoril.