Miselnost, da je epidemije konec, je lažna

Milan Krek trdi, da še nismo na varni strani reke. Foto Jože Suhadolnik

Ljubljana - Direktor NIJZje napovedal, da jih čaka zelo težko poletje, med drugim se morajo pripraviti na drugi val epidemije covida-19. Svari, da s skoraj zaključenim prvim valom epidemije še ni konec. »Miselnost, da je epidemije konec, je pravzaprav lažna novica,« je dejal. Posvaril je, da je lahko drugi val še hujši kot prvi.Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) med poletjem poleg rednih obveznosti čaka priprava na drugi val epidemije in priprava na to, kako pomagati ljudem ob recesiji, ki se obeta v prihodnjih mesecih, če ne letih. Poleg tega je NIJZ v rdečih številkah. »Imamo kar dosti visoko izgubo in moramo tudi to na nek način noter prinesti. Če torej vse to skupaj zložite, nam ne bo prav lahko,« je dejal.Na drugi val epidemije se pripravljajo tako, da spremljajo epidemiološko stanje tako v Sloveniji kot tudi v vseh državah Evrope in širše. »Pozorni smo, kje se bo kaj sprožilo, zelo intenzivno delamo tudi pri kontroli prehodov na mejah. Pišemo priporočila mnogim v Sloveniji z namenom, da zmanjšamo prenos novega koronavirusa. To bomo tudi še naprej pisali,« je dejal.Vzpostavljajo tudi informacijski sistem za covid-19, predvsem pa povečujejo nabor tistih, ki bi lahko v drugem valu sodelovali pri izvajanju epidemiološke službe, torej pri iskanju okuženih in odrejanju izolacije oz. karantene. Sedaj imajo na terenu 29 epidemiologov, kar je po njegovih besedah bistveno premalo, da bi lahko kakovostno obvladovali izbruhe.Zato širijo nabor tistih, ki bi lahko opravljali epidemiološko službo na terenu z drugimi zdravniki javnega zdravja na NIJZ in študenti medicine. Na ta način bi lahko prišli do 130 ljudi na terenu, s čimer bi lahko »precej suvereno obvladovali do 30 izbruhov na dan, ampak več je pa že problem«.Z izolacijo okuženih se onemogoči širjenje virusa. »Na ta način, če to delamo zelo uspešno, lahko vzdržujemo tako stanje, kot ga imamo. To pa pomeni, da bodo lahko odprti programi zdravljenja, zdravilišča, šole, univerze itd. Če pa nam stvari uidejo iz rok, kar je tudi možno, da bo epidemija hujša, kot je bila prva, pa se bomo morali spet poslužiti karantenskih ukrepov in razglasiti epidemijo. Vse to nas čaka, zato pa moramo nenehoma spremljati situacijo,« je opozoril. Predvidevanje drugega vala epidemije je po Krekovih besedah »vprašanje, za kar bi moral imeti stekleno kroglo«.»Morda, z zelo majhno verjetnostjo, drugega vala celo ne bo. Ampak vsi znaki v tem trenutku so za drugi val, ker imamo zelo nizko odpornost na virus in ker je virus prisoten, kar pomeni, da samo čaka, da nekje pride do ugodnih pogojev za to, da se lahko širi. Ugodnih pogojev je vse več, ker sproščamo družbo in ker - vsaj jaz tako vidim - marsikje ne upoštevajo navodil. To daje možnost da se ponovno vgnezdi in da imamo ponovno probleme,« trdi prvi mož NIJZ.Zato ljudem sporoča: »Miselnost, da je epidemije konec, je pravzaprav ena lažna novica. Dejstvo je, da smo v neki drugi fazi te epidemije. Imamo nizko prekuženost, ampak to še vedno ne pomeni, da smo varni. Nismo na varni strani reke.«Nekatere ukrepe bo NIJZ priporočal tudi po umiritvi epidemiološkega stanja oz. po tistem, ko ne bo več okuženih v državi. To je vzdrževanje metra in pol razdalje. Če je ne moramo vzdrževati, pa je treba začeti nositi maske. »Z drugimi besedami to pomeni, da če boste hodili na avtobus, na njem še vedno priporočamo maske,« je dejal.Drugi ukrep pa je dosledno umivanje in razkuževanje rok ter higiena kašljanja in kihanja. Glede tega nameravajo na NIJZ zelo intenzivno delati na promociji. Poleg tega je po njegovem mnenju treba vztrajno in potrpežljivo delati na tem, »da bomo počasi spremenili svoje navade, ki smo jih prinesli tako rekoč od rojstva naprej, kot je rokovanje in objemanje. Na to moramo pač pozabiti.«Pri naboru ukrepov ob morebitnem drugem valu epidemije ne bodo odkrivali tople. »Ukrepi bodo takšni, kot so zdaj. Po posameznih izbruhih bomo pač pogledali, kje je nastal. Če bo v tovarni, bomo lahko tovarno tudi zaprli. Če bo v šoli, bomo lahko v skrajnem primeru tudi šolo zaprli in vzpostavili karanteno. Razmišljamo tudi o tem, da bi v primeru, da bi se v določenem kraju koronavirus zelo razširil, cel kraj dali v karanteno. Ti ukrepi so torej stopenjski,« je pojasnil.Razglasitev epidemije bodo ponovno predlagali takrat, če bodo prišli do točke, da bo začelo primanjkovati bolnišničnih postelj, mest v intenzivni terapiji, ko bo tako veliko število okuženih, da ga NIJZ z epidemiološko službo več ne bo mogel obvladati. Čeprav delajo vse, da ne bi ponovno prišlo do ustavitve javnega življenja v drugem valu epidemije, pa Krek opozarja, da se ne da nič izključiti.Medtem ko se je v odnosu med vlado in njegovima predhodnikoma na tem mestu v preteklih mesecih večkrat zaostrilo, pa Krek pravi, da imajo sedaj zelo dober odnos tako z ministrstvom za zdravje kot z vlado. »Ne vem, kako je bilo prej, ampak mi v tem trenutku igramo pomembnega igralca v tem dogajanju,« je ocenil. O administrativni prekinitvi epidemije, ki začne veljati v nedeljo, so po njegovih besedah na NIJZ razpravljali že skoraj štiri tedne, preden je vlada o tem odločila. »Tudi sami smo sporočali, da je smiselno počasi razmišljati o ukinitvi tega epidemičnega stanja. In to je na koncu tudi vlada sprejela,« je še dodal Krek.