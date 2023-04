Slovenija je pripravljena pomagati BiH pri nadzoru njene zunanje meje

V nadaljevanju preberite:

Italijanski minister za notranje zadeve Matteo Piantedosi je slovenskemu kolegu Boštjanu Poklukarju zagotovil, da Italija ne namerava vzpostaviti nadzora na meji z Italijo. Slovenija bo pri obvladovanju povečanega migrantskega toka skozi Slovenijo svojo pozornost usmerila na razbijanje tihotapskih mrež, pri čemer je zdaj uspešnejša kot v preteklih letih.

V zadnjem času je nastala zamisel, in o tem so se pogovarjali predsedniki vlad, da bi mešane patrulje italijanske, slovenske in hrvaške policije varovale in nadzirale zunanjo schengensko mejo med Hrvaško ter Bosno in Hercegovino. A po neuradnih informacijah iz vladnih vrst Bosna in Hercegovina ni naklonjena zamislim o varovanju zunanje schengenske meje, kot so si jo zamislili v Rimu, Ljubljani in Zagrebu.