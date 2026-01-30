Kresalovi vendarle podpora koalicije za ustavno sodnico

V koaliciji po odtegnitvi podpore Cirilu Keršmancu za ustavnega sodnika zdaj navajajo, da so pripravljeni podpreti Barbaro Kresal, če bo predsednica republike Nataša Pirc Musar vrnila njeno ime med kandidate. Tega je sicer umaknila, ker je kazalo, da ne bo dobila zadostne podpore. Tehtnico so na stran Kresal očitno nagnili dodatni pogovori.

Predsednica Pirc Musar je namreč sprva za tri nove ustavne sodnike predlagala Tamaro Kek, Marka Starmana in Barbaro Kresal. Nato pa je sporočila, da predlog za imenovanje slednje nima zadostne podpore za izvolitev, zato namesto nje poslancem v izvolitev predlaga vodjo specializiranega in kazenskega oddelka na ljubljanskem okrožnem sodišču Cirila Keršmanca.

Keršmanca spodnesla konzervativna stališča

Ta se je ta teden še predstavljal poslanskim skupinam, po slišanem pa so imeli pomisleke v koalicijskih SD in Levici. »V teh dodatnih razgovorih se je izkazalo, da ima Keršmanc veliko bolj konzervativna stališča, kakor je bilo predhodno izkazano, »je danes v izjavi v DZ dejala vodja poslancev SD Meira Hot. Ob tem je dodala, da ne pristaja na teorijo, da je bil narobe razumljen, saj da je najmanj pet oseb razumelo, da »ima glede osnovne pravice, pravice do splava, Keršmanc nasprotna stališča od naših«.

Kakršen koli dvom glede tega, kako bi v bodoče, ko bi zasedel položaj ustavnega sodnika, odločal glede te pravice, ki v današnjih časih ni samoumevna, pa po besedah Hot »enostavno pove, da ga je preveč nevarno postaviti na tovrstno funkcijo«.

Tako so se v SD odločili, da je zanje sprejemljivejša kandidatka Barbara Kresal. Ob tem je Hot dejala, da je imela tudi Kresal že od začetka njihovo podporo.

To je v izjavi v DZ izpostavila tudi Nataša Sukič iz Levice, ki je spomnila, da je bila Levica že na seji mandatno-volilne komisije do predloga imenovanja Keršmanca vzdržana. Medtem pa so jasno podpirali Kresal, je dejala. »Celotna koalicija je očitno ni podpirala, zato je verjetno prišlo do te spremembe predloga, ampak po vseh opravljenih pogovorih mi stojimo za našo prvotno odločitvijo,« je zatrdila Sukič.

Vodja poslancev največje vladne stranke Svobode Nataša Avšič Bogovič pa je dejala, da so »v nekem trenutku ocenili, da dajejo prednost Keršmancu«. Po posvetu in po nadaljnjih pogovorih, ki so jih opravili tako z njim kot s Kresal in znotraj koalicije, pa ugotavljajo, »da ima Barbara Kresal še vedno lahko zaupanje v poslanski skupini, kar sem tudi sporočila v urad predsednice«, je dejala.

Ali bo predsednica Pirc Musar zdaj ponovno predlagala Kresal in ali bo ta kandidaturo sprejela, še ni znano. Se je pa torej Kresal danes srečala s Svobodo, kar bi lahko kazalo na njeno pripravljenost, prav tako so v uradu predsednice v današnjem sporočilu za javnost, v katerem so sporočili, da Pirc Musar umika predlog Keršmanca, navedli, da predsednica Barbaro Kresal ocenjuje kot odlično kandidatko.

V koaliciji ocenjujejo, da bi lahko tudi tretjega ustavnega sodnika torej imenovali bodisi že na redni seji DZ, ki se bo končala v torek, bodisi na kateri od skorajšnjih izrednih sej.