FOTO:Kriminalisti bodo pojasnili zaključke preiskave v zavodu Kengurujčki

Otroke prisilno hranili in jih zavijali v rjuho

Kaj vse so doživljali mali varovanci? FOTO: Shutterstock

Kriminalisti Policijske uprave (PU) Ljubljana so zaključili kriminalistično preiskavo v povezavi z nekaterimi nepravilnostmi v enem izmed zavodov z dejavnostjo varstva predšolskih otrok na območju Ljubljane. Preiskavo je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani.Ugotovitve kriminalistov bo ob 13.30 pojasnil, vodja oddelka za splošno kriminaliteto v Sektorju kriminalistične policije PU Ljubljana.Spomnimo – septembra lani je javnost pretresel posnetek, ki ga je v zavodu Kengurujčki posnela ena od vzgojiteljic. Na Vrhovcih, kjer je imel zavod svoje prostore, so z malčki ravnali kruto in skrajno neprimerno. Prisilno so jih hranili, da se ne bi slišalo njihovega joka, so jih prisilno pomirjali z zavijanjem v rjuhe, čez najbolj glasne so položili vzmetnico. Nemudoma so se pojavila vprašanja, kaj so ob takšnem surovem ravnanju počele nadzorne službe, očitki so se usmerili v Inšpektorat RS za šolstvo.Kasneje se je izkazalo, da so inšpektorji zavod Kengurujčki obiskali že leta 2015. V nadzoru so ugotovili, da tam ne opravljajo dejavnosti varstva otrok, pač pa imajo za to pogodbe s štirimi podizvajalci. Ena od podizvajalk se je nato vpisala v razvid varuhov pri ministrstvu, a je leta 2017 po podatkih ministrstva svoj s. p. ukinila.Preostali trije pozneje po besedah, ki je po izbruhu afere izgubil položaj glavnega šolskega inšpektorja, te dejavnosti v zavodu niso več opravljali.Kot je v začetku oktobra pojasnjeval Rozman, so enemu od njih dejavnost že leta 2015 prepovedali opravljati, pri drugi izvajalki pa so ugotovili, da krši normative, torej varuje več otrok, kot je bilo dovoljeno. Pri vseh so nadzor pozneje tudi ponovili in preverjali upoštevanje ukrepov, je takrat dodal Rozman.Obenem je opozoril še na kadrovsko podhranjenost in del krivde za dogajanje pripisal tudi temu: »Zasebniki lahko marsikaj registrirajo, mi pa zaradi majhnega števila inšpektorjev na terenu težko preverjamo, kaj dejansko izvajajo,« je izjavil oktobra.Zasebni zavod Kengurujčki je takoj po razkritju, kako ravnajo z otroki, zaprl svoja vrata, saj so pretreseni starši potomce nemudoma izpisali. Dogodke so obsodili številni politiki, tudi minister za izobraževanje, znanost in šport, ki je na družbenem omrežju twitter zapisal: »Odločno obsojam nelegalne prakse na področju varovanja otrok in starše pozivam, naj pred vpisom otroka v zasebno varstvo pridobijo vse potrebne informacije. Na MIZŠ smo vam na voljo.«