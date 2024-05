Kriminalisti pri direktorju Nove24 in na Telekomu

Na Nova24TV in pri njenem direktorju ter solastniku Borisu Tomašiču potekajo kriminalistične preiskave, prav tako na Telekomu, kakor so pri tej družbi potrdili za Delo. Prav tako so na Policijski upravi Ljubljana potrdili, da opravljajo več aktivnosti v zvezi s kaznivim dejanjem s področja gospodarske kriminalitete.

Preiskave so po neuradnih informacijah povezane s sumi obvodnega financiranja stranke SDS preko različnih medijev, o čemer piše v vmesnem poročilu preiskovalne komisije državnega zbora, ki jo je vodila poslanka Mojca Šetinc Pašek. Ta je poročilo že pred časom poslala preiskovalnim organom. Komisijo zdaj vodi Tamara Vonta.

Mojca Šetinc Pašek je za Delo pojasnila: »V bistvu so vsi moji sumi iz vmesnega poročila glede Nove24, predvsem gre po mojem vedenju za sume zlorab in kršenja zakonov v primeru financiranja iz Madžarske, pa tudi glede škodljivih pogodb Telekoma. Pri madžarskem financiranju Nove24, ki je v lasti vidnih članov SDS, z vso odgovornostjo in z vedenjem, kakšno dokumentacijo hrani preiskovalna komisija, menim, da je šlo tudi za izdajo slovenskih gospodarskih in nacionalnih interesov. To sem povedala kolegom v državnem zboru ob predstavitvi vmesnega poročila in to trdim tudi danes.«

Preiskave na območju več policijskih uprav

S Policijske uprave Ljubljana so za zdaj potrdili le, da policija na podlagi odredb pristojnega sodišča in pod usmerjanjem Specializiranega državnega tožilstva v zvezi s kaznivim dejanjem s področja gospodarske kriminalitete, izvaja več operativnih aktivnosti na območju več policijskih uprav. Več informacij nam zaradi interesa preiskave niso mogli posredovati.

Z vmesnim poročilom preiskovalne komisije, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja strank, se je državni zbor seznanim konec lanskega leta. Komisija je v njem ugotavljala, da »poslovanje in financiranje velike večine aktivnosti SDS poteka po omrežju obvodnih računov, vzpostavljenih na različnih ravneh okoli centralnega računa stranke«.

Posamezna podjetja naj bi namreč del denarja v obliki donacij, svetovalnih pogodb ali brez namena nakazovala na račune, o katerih sumijo, da so obvodni računi SDS, torej na račune podjetij NovaTV24.si, Nova hiša in Nova obzorja.

Komisija je pod drobnogled med drugim vzela pogodbo Telekoma z začetka leta 2020 z Inštitutom za avtorsko pravico, ki ga je nekaj mesecev pred tem na domačem naslovu ustanovil Blaž Rant, za plačilo nadomestila za distribucijo Nova24TV in več drugih programov. Pogodba je bila sklenjena za obdobje petih let v višini šest milijonov evrov. Po ugotovitvah komisije so se pojavili utemeljeni sumi, da bi lahko bila pogodba poslovno škodljiva za Telekom, hkrati pa poročilo kot nesporno navaja dejstvo, da so pri sklenitvi pogodbe posamezni nosilci javnih funkcij nezakonito vplivali na člane uprave in organe nadzora družbe.