Kriminalisti NPU na Splošni plovbi

Portorož – Od sedme ure zjutraj so kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada na delu v poslovni stavbi Splošne plovbe Portorož. Približno 35 zaposlenih v poslovni stavbi je moralo ostati pred stavbo, kasneje so smeli postopoma vstopati in pod nadzorom ostati v svojih pisarnah.



Z Generalne policijske uprave so potrdili, da je 26 preiskovalcev Nacionalnega preiskovalnega urada ob pomoči računalniških forenzikov iz Policijske uprave Ljubljana na sedmih hišnih preiskavah, kjer zbirajo dokaze zaradi zlorabe uradnega položaja. V hišnih preiskavah obravnavajo več stanovanjskih prostorov in osebnih avtomobilov, poslovnih prostorov ene gospodarske družbe (Splošne plovbe Portorož) in prostorov državnega organa (verjetno ministrstva za finance) zaradi utemeljitve sumov kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic in napeljevanja k temu kaznivemu dejanju.



Predkazenski postopek vodijo zoper tri fizične osebe. Sumi kaznivih dejanj so povezani z obravnavo zakona o davku na tonažo, ki naj bi nemškemu ladjarju Petru Döhleju oziroma hčerinski družbi Splošni plovbi omogočil izognitev plačila davka na tonažo in bi s tem družba pridobila protipravno premoženjsko korist v vrednosti več milijonov evrov.



Zakon v državnem zboru ni bil sprejet, zato je domnevno kaznivo dejanje ostalo pri poskusu. Odvzemi prostosti in pridržanja niso predvidena. Predkazenski postopek usmerja Specializirano državno tožilstvo RS.



Vodstvo podjetja doslej ni bilo dosegljivo. Po zanesljivih informacijah na NPU že dalj časa zbirajo podatke o domnevno spornih dejanjih na Splošni plovbi. Je pa res, da predstavlja ladjarstvo zahtevno tematiko in da imajo poleg tega kriminalisti veliko prijav o vrsti domnevnih kriminalnih dejanjih, ki jih policiji posredujejo močno motivirani poslovni nasprotniki sedanjega nemškega lastnika ladjarja Jochena Döhleja.