NPU izvaja hišne preiskave zaradi oddaje portoroške plaže, pridržana ena oseba

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada trenutno opravljajo hišno preiskavo v upravi občine Piran, nam je sporočil svetovalec piranskega župana. Preiskava naj bi bila usmerjena v ugotavljanje morebitnih nepravilnosti pri oddaji centralnega dela plaže lastnikom hotela Kempinski Palace »Namen sodelovanja s kriminalisti je ta, da se morebitne nepravilnosti dejansko dokažejo ali ovržejo, zelo korektno in zavzeto. Zaradi poteka preiskave vam trenutno ne moremo posredovati dodatnih informacij,« je zgodaj dopoldne sporočil Kuzmin.Predkazenski postopek vodijo zoper eno fizično osebo, ki ji je bila tudi odvzeta prostost, so sporočili iz Generalne policijske uprave. Zoper osebo je bilo odrejeno policijsko pridržanje. Predkazenski postopek usmerja Okrožno državno tožilstvo v Kopru.​Po naših neuradnih podatkih so za čas preiskave začasno pridržali direktorja javnega podjetja Okolja PiranJavno komunalno podjetje Okolje Piran, ki ga vodiMišičin ki upravlja Centralno plažo Portorož, je novembra po razpisu s soglasjem župana Đenia Zadkovića oddal del te plaže , velik 2165 kvadratnih metrov, hotelskemu podjetju Kempinski Palace. Proti takšni oddaji pa se je oglasil del nasprotnikov piranskega župana, predvsem iz vrst njegovih bivših podpornikov in civilne iniciative. Zahtevali so, da bi o takšni oddaji plaže morali odločati na občinskem svetu. V piranski občini in v Okolju so primer preučili s pomočjo najetih pravnikov in del plaže vseeno oddali Kempinskemu. Nasprotniki so ovadbo nadaljevali, zdaj so kriminalisti na terenu, ker naj bi očitno šlo za sum storitve kaznivega dejanja.»Prijavili smo sum kaznivega dejanja na vse državne urade,« je povedal piranski občinski svetnikiz svetniške skupine Gibanje za občino Piran (GZOP). »Jasno je kot beli dan, da je šlo za javni razpis, o katerem je bilo v začetku jasno, kdo ga bo dobil. Na naše pripombe se nista odzvala ne občina ne občinski svet in prav tako ne nadzorna odbora občine in Okolja Piran, o čemer smo obvestili tudi informacijsko pooblaščenko,« nadaljuje. Petaros in njegova svetniška skupina zahtevajo odpoklic pogodbe in razpisa, o čemer so tudi že pisno obvestili piranskega župana.