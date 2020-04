Kriminalisti zaradi nabav zaščitne opreme obiskali blagovne rezerve

Anton Zakrajšek. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Šestan: Zadnjo besedo ima zavod

FOTO: Leon Vidic/Delo

Kriminalisti so zaradi domnevno spornih nabav zaščitne opreme obiskali Zavod RS za blagovne rezerve, so nam sporočili s Policijske uprave Ljubljana.Na zavodu so, kot so zapisali, preverjali informacije v povezavi s primerom dobave zaščitnih mask, ki niso bile skladne z vsebino iz priložene dokumentacije. Podrobnosti zaradi postopka, ki še poteka, ne želijo posredovati. TV Slovenija je poročala, da naj bi na zavodu zaradi netransparentnih milijonskih poslov, ki so odmevali v javnosti, doživljali pritiske. Tamkajšnje razmere naj bi se poslabšale s prihodom svetovalca, s katerim je zavod podpisal pogodbo (o brezplačnem svetovanju) 25. marca. Nekdanji direktor družbe Golte naj bi bil zaupnik ministra za gospodarstvo. Nadzoroval naj bi sklepanje pogodb.Zgodbe o netransparentnih nakupih so se v medijih vrstile v zadnjih tednih. Nazadnje so na gospodarskem ministrstvu, pod katerega sodi Zavod za blagovne rezerve, skušali večjo odgovornost za odločitve o nakupih preložiti na Upravo RS za zaščito in reševanje, ki sodi pod obrambno ministrstvo.Kot so sporočili z gospodarskega ministrstva, bo Počivalšek po seji vlade, ki pravkar poteka na Brdu pri Kranju, podal izjavo glede razrešitve direktorja zavoda, ki je sicer na dolgotrajni bolniški odsotnosti zaradi okužbe z novim koronavirusom. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je danes izjavil , da predstavniki civilne zaščite sodelujejo z Zavodom za blagovne rezerve pri izboru ponudnikov zaščitne opreme, a ima zadnjo besedo zavod. Pri prevzemu se pogosto dogajajo nepravilnosti in reklamacije, je pojasnil in spomnil na plašče brez certifikatov, namenjene domu upokojencev Šmarje pri Jelšah, in maske iz prtičkov, ki so jih reklamirale nekatere koroške občine. Danes so dobili tudi reklamacijo Psihiatrične bolnišnice Begunje, ki vrača 2500 neprimernih mask.