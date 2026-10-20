Kriminalisti preiskujejo vodstvo bolnišnice Valdoltra

Koprski kriminalisti po neuradnih informacijah Televizije Slovenija danes izvajajo preiskave v ortopedski bolnišnici Valdoltra. Po poročanju televizije sta preiskovanca direktor bolnišnice Vado Keranović in vodja službe za investicije v bolnišnici Daniel Radešić.

Policija je najprej opravila preiskave na domovih obeh osumljencev in nato preiskala njune bolnišnične pisarne, poroča Televizija Slovenija. Preiskovalci preverjajo sume nepravilnosti pri najnovejših naložbah bolnišnice. Obravnavajo predvsem okoliščine gradnje novega hiperbaričnega in rehabilitacijskega centra ter nedavnega snovanja novega operacijskega bloka.

Na Policijski upravi (PU) Koper so za STA potrdili, da kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Koper ob sodelovanju kriminalistov iz drugih policijskih uprav in Nacionalnega preiskovalnega urada danes izvajajo več hišnih preiskav na območjih PU Koper, PU Nova Gorica, PU Ljubljana in PU Novo mesto. V okviru preiskovalnih dejanj zbirajo obvestila ter iščejo sledi in predmete, ki so pomembni za dokazovanje sumov storitve korupcijskih kaznivih dejanj nedovoljenega sprejemanja in dajanja daril.

Zaradi interesa predkazenskega postopka več informacij trenutno ne morejo posredovati, so še dodali. STA je za uradna pojasnila in dodatne informacije zaprosila tudi vodstvo bolnišnice, a na odgovore še čaka. Tudi Daniel Radešić, sicer skupni kandidat Gibanja Svoboda, Levice, SD in liste Mef in Izolani za izolskega župana, se na prošnjo za odziv ni odzval.