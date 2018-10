Kriminalistične preiskave v Mariboru, Celju in Ljubljani

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) in kriminalisti izvajajo hišne preiskave v zvezi z javnim naročanjem medicinskega materiala na območju več policijskih uprav. V hišnih preiskavah preiskovalci iščejo dokaze za utemeljevanje sumov storitve več kaznivih dejanj nedovoljenega sprejemanja daril in nedovoljenega dajanja daril v povezavi s postopki javnega naročanja.Preiskave po podatkih Dela potekajo v povezavi z koronarnimi žilnimi opornicami v UKC Maribor, Splošni Bolnišnici Celje in UKC Ljubljana. V UKC Maribor so po navedbah bolnišnice osumljeni štirje zdravniki z oddelka za kardiologijo in angiologijo.Predkazenski postopek, ki ga usmerja Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije, je menda povezan z ugotovitvami državnozborske komisije, ki je na začetku tega leta ugotovila sum, da med dobavitelji žilnih opornic v Sloveniji morda nastajajo kartelna dogovarjanja in da naj bi odgovorni v UKC Ljubljana in UKC Maribor v letih od 2007 do 2016 omogočali določenim dobaviteljem prevladujoč položaj na trgu pri prodaji žilnih opornic.