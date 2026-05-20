Državni svet nižjo plačno uvrstitev razume kot nespoštovanje institucije

Potem ko je državni svet v ponedeljek zavrnil veto na zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, je Levica ponovno opozorila na konflikt interesov Marka Lotriča, ki vodi stranko soavtorico zakona, po drugi strani pa je predsednik državnega sveta, ki naj bi opravljal funkcijo zgornjega doma in korektiva državnega zbora.

V času Golobove vlade je svet vložil kar 27 odložilnih vetov, Lotrič pa je bil večkrat javno kritičen do njenega dela – tudi do plačne reforme v javnem sektorju. Zaradi svoje plače – sporna se mu zdi višina in to, da je delil usodo zakonodajne veje oblasti – je pravico iskal celo na ustavnem sodišču, ki pa ga je zavrnilo.