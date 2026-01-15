Kritični do sistema štetja minut

Približno 19.000 stanovalcev domov za starejše je bilo decembra vključenih v sistem dolgotrajne oskrbe, kar je številnim občutno znižalo mesečne stroške, a hkrati boleče razgalilo, kako omejene so dejanske zmogljivosti za izvajanje na terenu. Ta teden se vse glasneje zastavlja vprašanje, ali lahko sistem, ki storitve meri v minutah in obenem nima dovolj kadra, sploh uresniči zakonsko obljubljene pravice, zlasti pri oskrbi na domu, kjer so razmere med uporabniki in njihovimi bivalnimi pogoji izjemno različne.

Članek pokaže, zakaj je minutno normiranje storitev za mnoge izvajalce ena ključnih anomalij nove ureditve, koliko ur pomoči uporabniki realno prejemajo danes in kaj pomeni napoved, da se bo v petih letih upokojilo 17 odstotkov zaposlenih v dolgotrajni oskrbi.