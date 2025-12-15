Kritike na hitenje z zdravstvenim zakonom

Po vsega pol leta spreminjanje zakona o zdravstveni dejavnosti. Koalicija se bo o rešitvah na mizi še usklajevala.

Pred poslanci bo na seji državnega zbora, ki se bo začela danes, tudi interventni zdravstveni zakon. Ta posega v vrsto zakonov in prinaša več pomembnih novosti, ki pa – kot se je pokazalo na zadnjem zdravstvenem odboru – še niso usklajene. Pripombe so imeli opozicija in manjši koalicijski stranki, pa tudi parlamentarni pravniki. Ti so opozorili predlagatelje, da izbrani pristop s pomočjo omnibus zakona ni primeren, saj prinaša nepreglednost in zmedo, potencialno celo pravne praznine. V nekaterih primerih da niti ne gre za interventne ukrepe. Poleg tega predlog posega v nekatere zakone, ki so v parlamentarnem postopku spreminjanja, kar so predlagatelji vnovič obšli tako, da so zapisali odstop od določb teh zakonov. Zato so v SDS obravnavo na odboru za zdravstvo že obstruirali. Prav oni so ...