Kriza je še povečala težave v duševnem zdravju

Ljubljana – »Duševno zdravje je v času covida-19 močno na preizkušnji ter se glede na raziskave in izkušnje iz preteklih kriz praviloma vedno poslabša. Težave se navadno poslabšajo, hkrati pa se pojavijo nove pri ljudeh, ki jih v normalnih razmerah ne zaznavajo oziroma jih takrat dobro obvladujejo,« opozarja dr. Jožica Maučec Zakotnik, vodja Nacionalnega programa duševnega zdravja Mira.»Razmere na področju duševnega zdravja niso rožnate, in to zaznavajo vse mednarodne organizacije. Svetovna zdravstvena organizacija, Združeni narodi, OECD opozarjajo vlade, da je to področje treba enako resno vključevati v strategije ...