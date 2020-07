Kriza se pozna v številu upravičencev in stiskah zaposlenih

Ljubljana – Posledice koronavirusa in ukrepov za preprečevanje njegovega širjenja se kažejo tudi v stiskah, v katerih so se znašli številni posamezniki in družine. Maja je število upravičencev do denarne socialne pomoči prvič preseglo 100.000 in se ustavilo na 103.298, junija jih je malo manj, 99.704. S stiskami, predvsem kadrovskimi, pa se spopadajo tudi sami centri za socialno delo. Skoraj hkrati s povečevanjem brezposelnosti v zadnjih mesecih je bilo tudi vse več prebivalcev, ki so za osnovno preživetje potrebovali denarno socialno pomoč države. Maja letos jo je prejemala dobra desetina oziroma skoraj 11.000 ...