Križci, krogci in zvezdice v DZ, vprašaji pa povsod drugod

Nismo še tako daleč, da bi lahko govorili o novi koaliciji, čeprav je prvi razrez ministrstev že narejen . Medtem ko so se v državnem zboru poslužili križcev, krožcev in zvezdic , da bi vedeli, kam kdo spada, pa označevanje na trgu živil ostaja nejasno .

Na obzorju val zapiranja trgovin

Kot ugotavlja Maja Prijatelj Videmšek, je velik delež živil na policah brez jasne oznake porekla, s polic pa vse bolj izginjajo slovenski izdelki.

Cene ne le nafte, ampak tudi živilskih dobrin v tednu po propadlih pogajanjih v Islamabadu še vedno rastejo, še huje bo v prihodnosti. Zaradi tega in zaradi nižje kupne moči svoja vrata že zapirajo številni trgovci, po Kiku je ta teden prišla še novica, da bo vseh 21 trgovin zaprl tudi Hervis . V težavah zaradi izpada arabskih kupcev je prav tako lesna industrija .

Boštjančiča smo ujeli v ZDA

V evropski komisiji opozarjajo, da bi lahko zaradi motenj v dobavah energentov, povezanih z vojno na Bližnjem vzhodu, v Evropski uniji kmalu nastale težave s preskrbo z letalskim gorivom . Zmanjkalo naj bi ga lahko že junija. Sporazum o prekinitvi spopadov med Iranom in ZDA se bo sicer iztekel 21. aprila, ključ za odprtje Hormuške ožine pa je v rokah Izraela.

Zaradi vojnih napetosti ni presenečenje, da bo gospodarska rast nižja od predvidene. Lahko zaradi Irana pričakujemo spremembe denarne politike? Kaj lahko ukrene Slovenija? Z Boštjanom Klemenčičem, finančnim ministrom v odhodu, se je v ZDA, kjer se je udeležil zasedanja Mednarodnega denarnega sklada, pogovarjala Barbara Kramžar. Kaj je odgovarjal, preberite na tej povezavi.

Čeprav načrtujejo nižje prihodke od lanskih, v Telekomu predlagajo šestino višjo dividendo kot lani. Več od oplajanja kapitala lahko čez nekaj mesecev pričakujejo tudi delničarji Luke Koper , saj bodo dividende v primerjavi z lani višje za okoli 9,5 odstotka.

Bomo pili vodo iz čistilnih naprav?

Na področju kulture ne gre prezreti odprtja razstave Toneta Kralja v Narodni galeriji. Magnet za oči obiskovalcev bo monumentalna, domala trimetrska Zadnja večerja s konca 20. let 20. stoletja, s katero si je utrjeval mednarodno kariero in bo po domala stoletju ter zahtevnih restavratorskih posegih prvič našla stik z očmi javnosti. Več na tej povezavi .

Zadnja večerja je nastala v letih 1928/29. FOTO: Arhiv Narodne Galerije

Kaj je astroturizem? Simona Bandur se je poglobila v to, zakaj se milijoni ljudi odpravljajo na potovanja zaradi nekaj minut teme in kaj jih vabi k opazovanju osupljivih naravnih pojavov.

Dolgotrajne suše so pokazale, kakšen bo videti svet, ko bo voda še dragocenejša, zato je smiselno že danes iskati alternative za namakanje kmetijskih površin, piše Saša Senica. Ena od teh je prečiščena odpadna voda iz čistilnih naprav. Na Institutu Jožef Stefan so proučili uporabo vode in blata iz čistilnih naprav pri gojenju paradižnika. Več preberite tukaj.

Nataša Briški: Ne podcenjujmo Stevanovića

V Nedelu so se pogovarjali z Natašo Briški, povedala je, zakaj jo je presenetilo, da Demokrati in Levica niso osvojili več glasov, pa tudi, zakaj se ji Zoran Stevanović zdi kot politik »street smart« in ga lahko marsikdo hitro podceni. Več na tej povezavi.

Tudi v Sobotni prilogi se novemu predsedniku parlamenta niso mogli izogniti, o njem se je razpisal Ali Žerdin. Preberite, kako je Stevanović preskočil dva razreda. Več na tej povezavi.

Videoprodukcija v podkastu Onaplus odpre vprašanje, ki zadeva prav vsakega: zakaj nas sodobna medicina ohranja pri življenju, ne pa nujno tudi zares zdravih. Zdravnica Simona Korenčan razgrne paradoks današnjega časa, kjer živimo dlje kot kadarkoli, a vse pogosteje izčrpani in ujeti v kronične težave. Več tukaj.

Vprašanja tedna

Ste vedeli, da je na vzhodu Slovenije več debelih, na zahodu pa jih več uporablja marihuano in hašiš? Nas v Sloveniji bolj določa to, kje živimo, kot pa to, kako živimo? Odgovori na voljo tukaj.

Tudi vi fugirate? Vse o novi razvadi, ki jo čedalje pogosteje uporabljajo mladi, preberite tukaj.

Kakšno darilo je prejel Aleksander Čeferin med obiskom Severne Makedonije? Zanimivo zgodbo poiščite na tej povezavi.