Krmilo preiskovalne komisije o nezakonitem financiranju strank se obeta Periču iz SMC

»To je očitno že druga preiskovalna komisija, ki bo preiskovala samo sebe,« je izjavil Jani Möderndorfer. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Pomisleki, da se bodo nekatere stranke odrekle sodelovanju

Mandatno-volilna komisija je za novega predsednika preiskovalne komisije DZ o domnevnem pranju denarja v NKBM ter nezakonitem financiranju SDS izglasovala poslanca koalicijske SMC. Če bo DZ potrdil predlagani sklep, bo Perič na čelu preiskovalne komisije zamenjalMöderndorfer je sicer nedavno iz poslanske skupine SMC prestopil v opozicijsko LMŠ in hkrati napovedal, da bo vnovič kandidiral za vodenje omenjene preiskovalne komisije, ki jo je vodil že doslej. Funkcijo pa je izgubil , ker mu je vmes ob menjavi vlade za krajši čas prenehal poslanski mandat.Möderndorfer je bil danes do obetane spremembe pri vodenju komisije zelo kritičen. Nehigienično se mu zdi, da bo en koalicijski partner preiskoval drugega. »To je očitno že druga preiskovalna komisija, ki bo preiskovala samo sebe. Videz nepristranskosti je zelo majav,« je dejal v izjavi za medije. Napovedal je, da se bodo v poslanski skupini LMŠ še pogovorili glede sodelovanja v tej preiskovalni komisiji.Na pomisleke je danes odgovoril Perič. Kot je podaril, preiskovalna komisija ni samo njen predsednik, ampak so tudi podporne službe in vsi ostali člani. Če ga bo DZ potrdil, Perič pričakuje, da bodo delali kot ekipa.Glede namigov, da naj bi se nekatere stranke odrekle sodelovanju pri delovanju komisije, pa je dejal, da se mu »to ne zdi najboljši signal, če si čisto vsi želimo tega, da komisija opravi svoje delo in pride do določenih zaključkov«.Na vprašanje, kako si predstavlja delo, glede na to, da bo kot koalicijski poslanec preiskoval domnevno financiranje druge, največje koalicijske stranke, pa je dejal, da v tem ne vidi prav nobene ovire. Kot je opomnil, bi se zgodilo isto, če se Möderndorferjev prestop ne bi zgodil. »Pomembno je, da se ukvarjamo z vsebino, ne pa s tem, kdo preiskovalno komisijo vodi,« je prepričan Perič.