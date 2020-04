Krmilo prevzema Bojan Budja

Z današnjim dnem je direktor družbe FMR, d. o. o., ustanoviteljice časopisne hiše Delo, d. o. o., Stojan Petrič, razrešil odgovornega urednika Dela Uroša Urbasa in za vršilca dolžnosti imenoval Bojana Budjo, sicer odgovornega urednika Slovenskih novic. Budja je v novinarstvu dejaven že skoraj 45 let, v tej vlogi pa se je znašel že leta 2012.



Na položaj namestnice odgovornega urednika Dela je Budja namesto Ženje Leiler pripeljal svojo sedanjo namestnico Olgo Cvetek, drugih korenitejših kadrovskih sprememb pa ne načrtuje. »Vem, kaj je tabloid in kaj tako imenovani resni časopis. Razlike so zgolj v pristopu in vsebinah, vse drugo je skupno, posebej ključna pa je zaveza vseh do profesionalnosti, cehovskih pravil. In te sem navajen dosledno spoštovati,« je Budja med drugim zapisal v svojem sporočilu ob imenovanju.