Krmilo SAZU zgodovinarju Petru Štihu

FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Akademik Peter Štih

Peter Štih, doktor zgodovinskih znanosti in redni profesor za srednjeveško zgodovino ter pomožne zgodovinske vede na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani, je postal izredni član SAZU leta 2007.



Načelnik oddelka za zgodovinske vede SAZU je bil od leta 2008 do leta 2014, tajnik I. razreda SAZU od leta 2011 do leta 2017, leta 2015 je postal tudi redni član SAZU. Podpredsednik za humanistične, družboslovne in umetnostne vede je postal pred tremi leti.



V središču njegovega znanstvenega dela je raziskovanje srednjeveške zgodovine alpsko-jadranskega prostora od konca antike pa do vključno 15. stoletja. V tem okviru je raziskoval zlasti slovanske etnogeneze in državne tvorbe zgodnjega srednjega veka v vzhodnih Alpah, srednjeveško plemstvo ali oblikovanje dežel v slovenskem prostoru in s tem povezana ustavno-upravna vprašanja.

Na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti so bile danes volitve novega vodstva in treh članov predsedstva, so objavili na portalu te institucije.Na volilni skupščini so za novega predsednika SAZU izvolili enega izmed dosedanjih podpredsednikov,. Na čelu akademije bo nasledilZa podpredsednika za naravoslovne, tehnične in biomedicinske vede je bil ponovno izvoljen, podpredsednik za področje humanistike, družboslovja in umetnosti pa je postalVsi novi člani predsedstva bodo funkcijo opravljali tri leta, potem pa bodo lahko izvoljeni še enkrat, prav tako za triletni mandat. Novi glavni tajnik je odslej. Novi člani predsedstva so šein