Krmilo urada za preprečevanje pranja denarja Juretu Palki

Vlada je danes na dopisni seji razrešila direktorico Urada RS za preprečevanje pranja denarja Aniko Vrabec Božič ter na to mesto začasno imenovala Jureta Palko. Mandat vršilca dolžnosti direktorja mu bo začel teči 1. januarja 2026.

Vrabec Božič je bila za vršilko dolžnosti direktorice urada imenovana na prvi seji trenutne vladne ekipe 1. junija 2022. Poln petletni mandat ji je nato vlada podelila januarja 2023.

Zdaj se s položaja poslavlja. Funkcijo bo opravljala do konca leta 2025, so po današnji dopisni seji vlade sporočili z ministrstva za finance. Minister Klemen Boštjančič je vladi predlagal, da se za vršilca dolžnosti direktorja urada za čas do imenovanja direktorja, vendar najdlje do 30. junija 2026, s 1. januarjem 2026 imenuje Palka. Vlada je predlog potrdila.

Urad, ki je organ v sestavi ministrstva za finance, opravlja naloge, ki se nanašajo na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, predhodnih kaznivih dejanj in financiranja terorizma. Izvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ter drugih predpisov s področja odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.