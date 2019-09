Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtorica: dr. Alenka Jelovšek.

Zadnji meseci so bili za slovenske ljubitelje velikih kolesarskih dirk čustveno naporni – od navdušenja prek ogorčenja in zadovoljstva z rahlo grenkim priokusom ob spremljanju »kroga po Italiji« do evforije in živčnosti ob slovenskih uspehih na »španskem krogu«. Le »francoska pentlja« z manj uspešno slovensko udeležbo je omogočala mirnejše uživanje ob posnetkih tamkajšnje pokrajine.Ko sem pred sedmimi leti, sredi poletja priklenjena na kavč, prvič gledala Le Tour, sem izraz povezovala s slovensko besedo tura 'daljša, naporna pot', ki se mi je ob tritedenskem trpljenju kolesarjev zdela več kot ustrezna. Šele ko se je z vedno večjimi uspehi slovenskih kolesarjev (in vse privlačnejšimi posnetki znamenitosti ob poti) moje zanimanje za kolesarstvo razširilo tudi na Giro in Vuelto, sem s pomočjo Etimološkega slovarja slovenskega jezika ugotovila, da pravzaprav vse tri združuje izvorni pomen 'krožna pot, krožno gibanje, krog'.Kolesarski »krogi« na večtedenskih dirkah sicer niso pravi krogi v slovarskem pomenu 'krožna pot, tekmovalna proga, ki jo mora tekmovalec navadno večkrat prevoziti', saj se morajo kolesarji na dirki praviloma v vsak klanec zagristi le enkrat. Zlasti trasa letošnje Vuelte, ki zagotavlja atraktivne boje po »kozjih stezicah« španskih hribov, dosti bolj kot na krog spominja na čačke našega dvoletnika, čigar vstajanje ob petih mi te dni omogoča hiter ogled zadnje etape pred službo. Mulček pa mi ob tem potoži: »Mami, ne pet saji.« V prevodu: »Mami, ne spet kolesarjev.«