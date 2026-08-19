Župan Krškega ob požarih pri Kerinovem Grmu: Država mora prevzeti odgovornost

Po vrsti požarov v okolici romskega naselja Kerinov Grm se je odzval krški župan Janez Kerin. Opozarja, da občina sama ne more reševati kriminalitete in ponavljajočih se kršitev, ter od države zahteva učinkovitejše ukrepanje. Občina je že predlagala, da bi Kerinov Grm razglasili za območje varnostnega tveganja, zaradi pogostih intervencij pa bo kupila tudi dodatno opremo za gasilce.

Požari so v zadnjih tednih na območju Kerinovega Grma postali skoraj vsakdanji problem. Še v ponedeljek zvečer, malo pred 22. uro, je v bližini naselja zagorel kup odpadkov na približno 20 kvadratnih metrih. Posredovali so poklicni gasilci iz Krškega in prostovoljni gasilci iz Velikega Podloga. Slednji so opozorili, da požarov ni preprečilo niti deževno vreme. Ni šlo za osamljen primer, v minulem mesecu so požari v okolici naselja postali skorajda vsakdanji. V okolici vasi naj bi gorelo tudi sinoči.

Odzval se je župan občine Krško Janez Kerin. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Na vse pogostejše požare se je zdaj ostro odzval krški župan Janez Kerin. Kot je zapisal v odzivu Mestne občine Krško, razume jezo kmetov, ki jim ogenj povzroča škodo na njivah in pridelku, ter zaskrbljenost drugih prebivalcev. Vsaka nova intervencija po njegovih besedah pomeni tudi dodatno tveganje za gasilce in strošek za lokalno skupnost.

Kerin zavrača očitke, da občina problematike ne rešuje. Poudarja, da se z razmerami v Kerinovem Grmu ukvarjajo ves mandat, zaradi vse pogostejših požarov pa so dejavnosti še okrepili.

Kerinov Grm kot območje varnostnega tveganja?

Mestna občina je že v začetku julija predlagala, da bi Kerinov Grm razglasili za območje varnostnega tveganja. Župan si je takrat razmere ogledal skupaj s predstavniki notranjega ministrstva in policije. Na občini želijo, da bi se razmere obravnavale predvsem kot varnostno vprašanje, pri katerem mora s svojimi pristojnostmi sodelovati država.

Veliki požari na njihvah okrog Kerinovega Grma ter Velikega Podloga FOTO: PGD Veliki Podlog

Občina bo kupila dodatno gasilsko opremo

Prejšnji teden je Kerin ponovno obiskal naselje in se sestal s predstavniki Večnamenskega romskega centra, ta teden pa je občina o pogostih intervencijah govorila z Gasilsko zvezo Krško. Za prihodnji teden je napovedan še sestanek s predstavniki Policijske uprave Novo mesto in Krajevne skupnosti Veliki Podlog.

Občina bo zaradi številnih intervencij kupila tudi dodatno gasilsko opremo za PGD Veliki Podlog, saj je del njihove opreme poškodovan in potreben zamenjave. »Občina ne more nadomeščati policije in sodišč,« je dejal Kerin in odgovornost za reševanje razmer preložil tudi na državne institucije. Po njegovih besedah občina ne more sama reševati kriminalitete, kršitev javnega reda in ravnanj posameznikov, ki namerno povzročajo škodo.

Gasilci PGD Veliki Podlog bodo dobili dodatno opremo. FOTO: PGD Veliki Podlog

Župan je pozval tudi posameznike, ki namerno kurijo, naj to nehajo početi. Poudaril je, da takšna dejanja škodujejo tudi romski skupnosti, saj krepijo stereotipe in predsodke do Romov, ki želijo živeti urejeno in odgovorno.

»Ne moremo imeti sistema, v katerem se posameznik večkrat vede protipravno, posledice pa na koncu nosijo drugi – naši občani, kmetje, gasilci in lokalna skupnost. Znova apeliram na pristojne državne institucije, da opravijo svojo nalogo. Takšna dejanja škodijo tudi romski skupnosti, saj krepijo stereotipe in predsodke, s katerimi se tudi Romi, ki želijo živeti urejeno in odgovorno, vsak dan srečujejo,« je še zapisal Kerin.