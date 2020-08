Krško: profesorji v karanteni

Krško – V Šolskem centru Krško imajo tik pred začetkom šolskega leta šest zaposlenih, ki so v karanteni. To je potrdila Erna Župan Pirkovič, direktorica Šolskega centra Krško: »Takoj smo stopili v tik z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, ki je za šest naših zaposlenih, ki so bili v stiku z okuženo osebo, v ponedeljek odredil karanteno.« NIJZ je opravil tudi epidemiološko raziskavo in predložil spisek ukrepov, ki jih dosledno izvajajo.



V sredo so bili znani rezultati testov, ki kažejo, da šest oseb ni okuženih. V karanteni bodo ostali 14 dni, to je do 6. septembra. Zato so v šolskem centru na novo sestavili šolsko maturitetno komisijo in nadomeščanja za prvi teden šole za manjkajoče profesorje.



»Upoštevali smo vsa navodila NIJZ in razkužili prostore, še bolj pa smo pozorni tudi na druge higienske ukrepe,« pravi Erna Župan Pirkovič, ki je prepričana, da bodo po tej izkušnji še bolj dosledni pri zaščitnih ukrepih. 1. septembra se bo v Šolskem centru Krško začel pouk za okoli 700 dijakov.