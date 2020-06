FOTO:Kruh kot simbol skupnega in bogastva raznovrstnosti

Ljubljana – Injera v Eritreji, barbari in kalane v Iranu, naan v Afganistanu, khobez v Siriji, kruh v Sloveniji. Živilo, ki nam je vsem skupno, a ga delamo na tako zelo različne načine. S Festivalom kruha, hrane, ki nas povezuje in hkrati kaže bogato raznovrstnost, so v Slovenski filantropiji zaznamovali jutrišnji svetovni dan beguncev.V skledo zmešamo moko, sladkor, sol in kvas. Dodamo mleko, vodo in na koncu še malo olja. Pustimo, da testo vzhaja od tri do pet ur. Potem ga razrežemo na majhne kose, razvaljamo in spečemo kot palačinko v ponvi. Tako nam je Mahmud, ki je pred štirimi leti prišel z družino iz Sirije, razložil, ...