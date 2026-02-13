Ksenija Horvat: Namigovanja o pritiskih na Tarčo so »manipulacija in laž«

Ker v četrtek na TV Slovenija ni bilo oddaje Tarča, so nekateri mediji špekulirali, da je odpoved oddaje povezana z načrtovano vsebino, kritično do trenutne vlade. Direktorica Televizije Slovenija Ksenija Horvat takšna ugibanja ostro zavrača.

»Tukaj smo zato, da ustvarjamo takšne televizijske vsebine, ki bodo v službi javnosti, v skladu z najvišjimi medijskimi standardi. Od vseh programskih ustvarjalcev pričakujem enako dosledno spoštovanje programskih standardov in poklicnega kodeksa. Nič več in nič manj. Ne bom dopuščala izjem. Ne zanimajo me 'svete krave', želim program v službi javnosti,« je v odzivu na novinarski konferenci dejala Horvatova.

Namigovanja o domnevnih pritiskih na oddajo Tarča je označila kot »manipulacijo in laž« in dodala, da »niti vodstvo Televizije Slovenija niti uredniki v informativnem programu niso nikoli in tudi tokrat ne prepovedali nobene teme, ki bi jo predlagala ekipa Tarče,« poroča portal RTV Slovenija.

Horvatova je zatrdila, da se ji je zdela predlagana vsebina Tarče zanimiva, da pa kot direktorica niti nima pristojnosti, da bi to vsebino potrjevala ali zavračala. Oddaja je odpadla zaradi odsotnosti voditeljice Erike Žnidaršič, je pojasnila. Žnidaršičeva je tudi sicer odklonila vodenje dveh od osmih predvolilnih soočenj, je dodala Horvatova.

Direktorica TVS je sicer kritična do oddaje Tarča v prejšnjem tednu. »Ekipa te iste oddaje je prejšnji teden pripravila oddajo, za katero etično in tudi poklicno preprosto ni mogoče stati,« je dejala Horvatova.

»Kot že neštetokrat prej sem tudi tokrat poudarila, da si kot direktorica Televizije Slovenija v programih ne želim senzacionalističnih vsebin, oddaj z napaberkovanimi podatki in z gosti iz politične sfere, o katerih je vnaprej jasno, da ne bodo prispevali ne k poglobitvi teme in ne k razjasnitvi razmer, temveč kvečjemu k predvolilnemu nabiranju političnih točk, podpihovanju strasti, prepirljivosti in družbenim razdorom,« je poudarila.