Kučan in Janša povsem različno o volitvah

Milan Kučan, nekdanji predsednk države govori o zgodovinskosti parlamentarnih volitev, od katerih je odvisno, ali bo Slovenija odplula v diktaturo. Janez Janša, prvak SDS in predsednik vlade, pa napoveduje, da bo Slovenija čez pet let osvobojena. Živita vsak v svoji realnosti ali je ocena identična, le vrednotenje drugačno? Je Kučanova izjava, da bi na demokratičnih volitvah odločali med diktaturo in demokracijo, res absurdna? Kdo to pravi in katera prizma je prava?