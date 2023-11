Kučan na Svetem Urhu opozoril na grozljive posledice vojn

Vojna je strašna stvar, najhujša, kar jih lahko povzroči človek, je na žalni slovesnosti na Svetem Urhu, ki jo je v sodelovanju z ljubljansko občino pripravila Zveza združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije dejal prvi predsednik republike Milan Kučan. »Stati na pravi strani zgodovine, pomeni stati na strani miru,« je dodal.

»Zločini in množično teptanje človekovega dostojanstva, od Karabaha prek Ukrajine vse do strašljivega dogajanja na Bližnjem vzhodu, ne dovoljujejo, da bi molčali. Današnja slovesnost je zato in tudi mora biti protest zoper nasilje. Je glas proti vojni,« je v nagovoru izpostavil Kučan.

Kot je dejal, se v vojnah sprožajo in poskušajo celo upravičevati človekova najnizkotnejša dejanja. »Takšna nedopovedljiva, kot jih v sebi skriva tudi ta kraj spomina. Ljudje, ki so jih doživeli, zato po vsem svetu dvigujejo glas, naj se nikoli več ne ponovijo. Pa vendar se vedno znova in znova ponavljajo, vedno znova je človek v tej svoji iskreni želji prevaran,« je dejal nekdanji predsednik republike. Prepričan je, da bi bilo spore, ki jih poskušajo rešiti z orožjem, mogoče rešiti po mirni poti.

Spomenik na Svetem Urhu FOTO: Roman Šipić

»Svet, v katerem smo se morali Slovenci boriti proti agresiji JLA in za pravičen mir, je bil drugačen od današnjega. Razmerja in boj za prevlado v njem se danes vzpostavljajo z velikimi napetostmi, v katerih velike sile pogosto ne prevzemajo odgovornosti za mir, ki bi bila sorazmerna njihovemu vplivu in moči,« je še dejal Kučan.

Ob vsem, kar se dogaja v svetu okoli nas, je Kučan trdno prepričan, da danes stati na pravi strani zgodovine, pomeni stati na strani miru.

»Je težko. A vredno se je spomniti besed iz Talmuda, da kdor reši eno življenje, reši ves svet. Za začetek bo dovolj, če se bomo zavzeli za reševanje tistih, ki jih zmoremo rešiti pred zlom vojne in njenega strašljivega objema. In za to gre. Zato je vredno hoditi k tej grobnici na Svetem Urhu. Zato se je vredno spominjati,« je sklenil.