KUL za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Po tem ko so stranke Kul lani jeseni podpisale sporazum o povolilnem sodelovanju, so danes na pobudo stranke SD prvič predstavile bolj konkreten nabor skupnih rešitev za boljšo Slovenijo.

Na področju zdravstva stranke opozicijskega četverčka enotno napovedujejo ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Kljub temu da se je vlada Marjana Šarca razletela pri tem vprašanju, pa zdaj liderji Kul ocenjujejo, da ni ovir za njegovo ukinitev. Predsednica SAB Alenka Bratušek opozarja, da je pri ukinitvi potrebno paziti, da se s tem ne izgublja denar za javno zdravstvo. Predsednica SD Tanja Fajon napoveduje dvig sredstev za zdravstvo iz 8 na 12-odstotkov BDP in večjo dostopnost do javnega zdravstva. Iz vidika dostopnosti se koordinator Levice Luka Mesec zavzema za ureditev položaja družinskih zdravnikov in posebno smer za njihovo izobraževanje na medicinski fakulteti. Predsednik LMŠ Marjan Šarec pa napoveduje prevetritev zavoda za zdravstveno zavarovanje.

Eden od glavnih ciljev, s katerimi se strinjajo opozicijske stranke, je izgradnja 30 tisoč novih neprofitnih stanovanj in uvedba nepremičninskega davka. Bratuškova napoveduje boljšo upravljanje državnega premoženja in tretji energetski zeleni blok, podjetje, ki se bo ukvarjalo s pridobivanjem energije iz vetra in sonca. Šarec pa je napovedal vlaganje 3-odstotkov BDP v znanje, raziskave in razvoj.