Kulturni sprehod za 75 let

»Razpoloženje je bilo odlično, gledališče pa polno,« je včerajšnjo osrednjo proslavo Slovencev v Italiji komentirala odgovorna urednica Slovenskega programskega oddelka Deželnega sedeža Rai Martina Repinc.Poleg obeh krovnih organizacij slovenske manjšine v Italiji, Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) in Sveta slovenskih organizacij (SSO), je letos pri pripravi slovenskega kulturnega praznika prvič sodeloval tudi Deželni sedež Rai. Obenem so namreč praznovali 75-letnico delovanja slovenskega Radia Trst A in 25-letnico Slovenske televizije Rai. Prireditev z naslovom Dokler veter ne menja svojega jezika (po verzu ...