FOTO:Na Prešernovem trgu tudi nasprotniki alternativne proslave

Nasprotniki alternativne proslave so se zbrali pred 19. uro na Prešernovem trgu. FOTO: Foto Jože Suhadolnik/Delo

Policisti na Tromostovju popisujejo prisotne pred začetkom alternativne proslave ob dnevu državnosti. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Na predvečer dneva državnosti se poleg uradne proslave (z začetkom ob 21. uri na Kongresnem trgu) odvija tudi alternativna proslava, ki jo v znak nasprotovanja aktualni vladi premierjaorganizira Aktiv delavk in delavcev v kulturi ob 19.00 na Prešernovem trgu.Pobudniki alternativne proslave so pred današnjim dogodkom »odločevalce in druge v poveljevalni verigi« nagovorili, »da po nepotrebnem ne izvajajo represije nad kulturnim bojkotom, ki z ničimer ne ogroža uradne proslave in si z njo ne deli ne prostora ne časa.« Udeležbo na alternativni proslavi so napovedali v Levici, nekdanji predsednik vlade(LMŠ) pa je včeraj sporočil, da se ne bo udeležil državne proslave na Kongresnem trgu.Dogajanje, povezano z alternativno proslavo ob dnevu državnosti spremljamo v živo:Potekajo priprave na začetek alternativne proslave. Da se bo ta kmalu začela, je zbranim na stopnišču pred Cerkvijo Marijinega oznanjenja povedal kulturnik Jaša Jenull.Podporniki in nasprotniki alternativne proslave si stojijo nasproti. Slišati je vzklike in žvižge. Policisti so se postavili pred skupino nasprotnikov alternativne proslave.Na Prešernovem trgu se zbira vse več oseb. Med njimi je tudi nekdanji premier Marjan Šarec. Povedal je, da so prišli v podporo ljudem, ki jih ni nihče plačal, da se danes zbirajo, in ki nasprotujejo vladi, ki ograjuje celo mesto.Na Prešernovem trgu so se zbrali nasprotniki alternativne proslave. Nosijo rumene jopiče, videti je plakate z napisom »Anarhisti so levi fašisti«.Na Prešernovem trgu je veliko policistov. Med drugim preverjajo identiteto prisotnih na trgu.