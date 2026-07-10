Kupila je hišo, pod oknom pa dobila zabojnike za smeti: Kakšne so njene pravice?

Nakup hiše je bil zanjo začetek novega poglavja, kmalu zatem pa jo je čakalo neprijetno presenečenje. Tik pod oknom spalnice stojijo komunalni zabojniki za sosednji blok, ki povzročajo smrad in hrup, stanovalci pa njihove prestavitve ne želijo niti obravnavati. Ker je služnost vpisana v zemljiško knjigo, se poraja vprašanje, ali ima lastnica hiše sploh kakšne možnosti za ukrepanje. Pravniki pojasnjujejo, kaj pomeni načelo najmanjše obremenitve, kdaj je mogoče zahtevati spremembo načina izvrševanja služnosti in katere korake je smiselno narediti najprej.

Kaj natančno določa vpisana služnost, katere dokumente je treba preveriti in v katerih primerih je mogoče zahtevati premestitev komunalnih zabojnikov? Odgovore in praktične pravne napotke preberite v celotnem članku na deloindom.si.