Kupite lahko strupenjače, protistrupov pa ne

Piran – Potem ko so v Piranu na ulici našli mlado in zaradi majhnosti navidez nenevarno kobro, se je izkazalo, da je področje strupenih kač povsem neurejeno in da si lahko celo tiste najbolj strupene privošči vsak amater. Afriško rdečo pljuvajočo kobro je denimo mogoče dobiti že za sto evrov. Absurd je, da nakup in nadzor strupenjač sploh ni reguliran, je pa prepovedan nakup protistrupov zanje. Na trgu lahko kupite tudi najbolj strupeno kačo na svetu, na primer kačo tajpan, prepovedano pa je kupiti protistrup zanjo, nam je povedal zbiratelj in vzgojitelj ter prodajalec strupenjač Aleš Mlinar iz Tržiča. Ima okoli štiristo strupenih kač. V Piranu je ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.