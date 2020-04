FOTO:Kupiti je mogoče semena, sadike in tudi gnoj

Ljubljana – S sadikami zelenjave je Slovenija skoraj povsem samopreskbna, podobno je s sadikami sadnega drevja in grmovnic, pri cvetju pa je nekoliko slabše. Po novem je sadike mogoče izbrati tudi v lokalni vrtnariji, kjer imajo več odprtih površin, ne le na vrtnarskih oddelkih trgovskih centrov. Vrtnarjenje je tudi gibanje na prostem, celo terapevtsko.Na področju hortikulture pri nas dela 5000 vrtnarjev, cvetličarjev in urejevalcev okolja, od te dejavnosti pa je odvisnih 15.000 ljudi. Prepoved delovanja v njihovi glavni sezoni bi mnoge spravila v velike težave, pravi Simon Ogrizek, predsednik sekcije cvetličarjev in vrtnarjev na ...