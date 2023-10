Kupujemo tisoče odmerkov, cepi pa se komaj kdo

Število okužb z virusom sars-cov-2 se od 10. avgusta spet vzpenja, zanimanja za cepljenje pa skoraj ni več. Kljub temu v državo prihajajo nove zaloge cepiva, saj od pogodb ni mogoče odstopiti. Večina cepiva gre tako v uničenje.

V teh dneh je, čeprav je na zalogi skoraj milijon odmerkov, v državo pripotovalo dodatnih 58.560 odmerkov Pfizerjevega posodobljenega cepiva, ki pokriva najnovejšo različico omikrona z oznako XBB.1.5. Ta je bila od 15. julija do 20. avgusta letos zaznana v 19 od 37 PCR-pozitivnih vzorcev, ki so jih sekvencirali v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano.

V ponedeljek je bilo potrjenih 70 primerov covida, nazadnje je bilo približno toliko pozitivnih 24. aprila letos, in sicer 77.

Ali je torej zdaj smiselno, da se ljudje cepijo z novim, posodobljenim cepivom? Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) odgovarjajo, da posodobljeno cepivo pokriva različice, ki trenutno krožijo, zagotovo pa zmanjšuje tveganje za težji potek covida-19 tudi za različne podrazličice. »Priporočljivo je cepljenje s posodobljenim cepivom, zlasti za rizične skupine, lahko pa se cepijo vsi, ki želijo,« so navedli. Cepljenje s posodobljenim cepivom je posebno priporočljivo za oskrbovance domov starejših in socialnovarstvenih zavodov, vse starejše od 65 let ter posebej ranljive kronične bolnike.

Iz teh priporočil gre sklepati, da bo ogromno starejšega, neposodobljenega cepiva romalo v uničenje. Na zalogi ga je še skoraj milijon odmerkov, natančneje 935.350, roki uporabe potečejo od konca oktobra do konca januarja, cepi pa se še komaj kdo.

Od 20. junija do začetka oktobra so po naših izračunih iz skladišč na cepilna mesta porazdelili več kot 250 tisoč odmerkov, porabljenih pa jih je bilo le okoli 80. V tem času je bilo v skladišču skoraj 280 tisoč odmerkov Pfizerjevega cepiva comirnaty 15/15 BA.1, porabljen ni bil niti eden.

Do zdaj smo zavrgli več kot 2,3 milijona odmerkov cepiv, večino zaradi pretečenega roka uporabe in nekaj tudi zaradi dejstva, da po odprtju viale niso bili porabljeni vsi odmerki, porabili pa smo jih skoraj štiri milijone.

Zanimanja (še) ni

V Zdravstvenem domu Ljubljana bodo cepljenje s posodobljenim cepivom začeli prihodnji teden, a pravijo, da zanimanje ni veliko, je pa nekaj povpraševanja po cepljenju proti gripi. To bodo začeli sočasno s cepljenjem proti covidu-19, in sicer po 20. oktobru. Lahko pa se pacienti proti gripi cepijo tudi pri svojem izbranem zdravniku oziroma v posameznih enotah. Danes se začne cepljenje proti gripi v šentviškem zdravstvenem domu. Prejšnji teden v cepilnem centru niso cepili nikogar proti covidu-19, prav tako ne proti gripi.

covid-19 cepljenje

Zakaj torej potrebujemo tolikšne količine cepiv?

Poročali smo že, da je evropska komisija konec maja v sodelovanju z državami članicami EU ter v njihovem imenu prek organa za pripravljenost in odzivanje na izredne zdravstvene razmere (HERA) dosegla dogovor z razvijalcema cepiv Pfizer-Biontech, ki bolje odraža oceno držav članic glede spreminjajočih se potreb po cepivih proti covidu-19. »Pogodba o dobavi cepiva bo spremenjena, upoštevane bodo izboljšane epidemiološke razmere, pri čemer pa bo še vedno zagotovljen dostop do najnovejše razpoložljive različice cepiva v primeru morebitnega ponovnega pojava skrb vzbujajočih različic virusa sars-cov-2.«

V zvezi s tem nas je zanimalo, kako je bila spremenjena pogodba za Slovenijo in koliko cepiva proti covidu bomo v naslednjih letih še prejeli. Odgovor ministrstva za zdravje še čakamo.

Če pogodba ni bila spremenjena, bo Slovenija prejela še 40.000 odmerkov cepiva proizvajalca Novavax (letos in prihodnje leto) in 935.757 odmerkov cepiva proizvajalca Pfizer-Biontech, katerih dobave so razporejene do leta 2026.

Kljub majhnemu zanimanju za cepljenje je ministrstvo za zdravje prejšnji teden zdravstvene domove na podlagi priporočila NIJZ z dopisom pozvalo, naj ponovno vzpostavijo cepilne centre za cepljenje proti covidu-19.