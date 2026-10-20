Kupujete stanovanje? Zaradi tega podatka je lahko cena precej višja

Pri iskanju stanovanja je cena pogosto eden najpomembnejših dejavnikov pri odločitvi za nakup. Toda znesek, naveden v nepremičninskem oglasu, ne pove vedno, koliko bomo za stanovanje dejansko plačali. Razlika med oglaševano in končno ceno lahko znaša tudi več deset tisoč evrov.

Pregled konkretnih oglasov na slovenskem nepremičninskem trgu je pokazal, da ponudniki cene prikazujejo različno. Medtem ko nekateri že vključujejo davek in parkirno mesto, je pri drugih treba te stroške prišteti. Pri enem od pregledanih stanovanj je tako končna cena samo zaradi davka višja za 21.565 evrov. Dodatni stroški pa se s tem še ne končajo.

Kdaj je treba pri nakupu stanovanja plačati DDV, zakaj se davčne stopnje razlikujejo in katere stroške kupci pogosto spregledajo? Na portalu Deloindom.si so pregledali konkretne nepremičninske oglase in pripravili seznam podatkov, ki jih je dobro preveriti, še preden se odločite za nakup.