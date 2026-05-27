    Mufti ob kurban bajramu: Ne potrebujemo voditeljev, ki razdvajajo

    Porić je v nagovoru na osrednji bajramski slovesnosti islam označil za vero upanja in optimizma, ki vsakomur ponuja priložnost za pokoro in nov začetek.
    Med drugim je Porić ocenil tudi, da Islamska skupnost v Sloveniji stoji na trdnih temeljih, ki so jih postavili njihovi predniki. Po njegovih besedah si prizadevajo nenehno izboljševati njeno delo in krepiti njene dejavnosti. FOTO: Črt Piksi
    STA
    27. 5. 2026 | 06:57
    27. 5. 2026 | 08:37
    5:06
    A+A-

    Muslimani so z jutranjo osrednjo bajramsko slovesnostjo začeli praznovanje kurban bajrama, štiridnevnega praznika, ki je povezan z romanjem v Meko. Mufti Nevzet Porić je v nagovoru vernikom v Ljubljani poudaril, da ne potrebujemo ljudi, ki vero izkoriščajo za sejanje razdora, ampak voditelje, ki »povezujejo in branijo dostojanstvo vsakega človeka«.

    Porić je v nagovoru na osrednji barjamski slovesnosti v Ljubljani, ki se je v tamkajšnjem Muslimanskem kulturnem centru začela ob 5.55, islam označil za vero upanja in optimizma, ki vsakomur ponuja priložnost za pokoro in nov začetek. Poudaril pa je, da morajo biti pri tem iskreni, so navedli v Islamski skupnosti v RS.

    Ljudje so pred Bogom enaki

    »Brez iskrenosti in predanosti je hadž lahko le zunanja slovesnost, podobna ravnanju tistih, ki nenehno molijo, a notranje ostajajo nespremenjeni,« je dejal Porić. Hadž po njegovih besedah uči, da so ljudje pred Bogom enaki in da med njimi ni materialnih razlik, temveč štejejo le čista srca in iskreni nameni.

    Opozoril je, da smo še vedno priča prizorom trpljenja, vojn, poniževanja ljudi in svetovne brezbrižnosti, poleg tega v svetu znova naraščajo »populizem, strah pred drugačnim in jezik, ki ljudi ločuje, namesto da bi jih povezoval«. »Svet postaja čedalje glasnejši, a hkrati vse bolj prazen,« meni.

    Muslimani verjamejo, da je nagrada za pravilno opravljen in sprejet hadž čistost srca, kakršno ima človek na dan svojega rojstva. FOTO: Chaideer Mahyuddin/AFP

    Omenil je tudi poslanca Ibrahima, o katerem piše Koran, v Bibliji pa je znan kot Abraham, ki je kot voditelj prevzel odgovornost in po Porićevih navedbah ostaja moralni steber monoteističnih tradicij. »V današnjem svetu ne potrebujemo ljudi, ki vero izkoriščajo za sejanje razdora. Ne potrebujemo voditeljev, ki ljudi razdvajajo in jih obračajo drugega proti drugemu. Potrebujemo ljudi, ki so taki kot Ibrahim, ljudi, ki povezujejo, spodbujajo dobro in branijo dostojanstvo vsakega človeka ne glede na to, kdo je,« je poudaril.

    Islamska skupnost pri nas na trdnih temeljih

    Med drugim je Porić ocenil tudi, da Islamska skupnost v Sloveniji stoji na trdnih temeljih, ki so jih postavili njihovi predniki. Po njegovih besedah si prizadevajo nenehno izboljševati njeno delo in krepiti njene dejavnosti.

    Bajramsko molitev so pripravili tudi v več drugih krajih po Sloveniji, in sicer v Kranju, Tržiču, na Jesenicah, v Škofji Loki, Postojni, Ajdovščini, Kopru, Kočevju, Trbovljah, Celju, Velenju, Mariboru, Sežani, Novi Gorici, Krškem in Novem mestu.

    FOTO: Chaideer Mahyuddin/AFP

    Danes v večernih urah bo Porić na ploščadi muslimanskega kulturnega centra gostil tudi bajramski sprejem. Svojo prisotnost so potrdili številni predstavniki verskega, političnega, kulturnega, akademskega in družbenega življenja. Sprejem bo priložnost za srečanje, krepitev dialoga in izražanje skupnih vrednot spoštovanja, sodelovanja in sožitja, so sporočili iz Islamske skupnosti v RS.

    Pogovarjati se moramo. Iskati moramo skupni imenovalec

    Romanje v Meko

    Kurban bajram je med drugim čas, ko muslimani opravljajo eno od petih praktičnih islamskih dolžnosti, romanje v Meko (hadž). »Kurban bajram in hadž vernike spominjata, da človekova vrednost ni v moči, bogastvu ali položaju, temveč v iskrenosti, dobroti in odnosu do ljudi. Verniki to še posebej ozavestijo skozi same obrede hadža, ki od človeka zahtevajo potrpežljivost, prilagajanje, sobivanje z milijoni drugih ljudi ter pripravljenost, da v drugačnih razmerah preseže lastni ego in udobje. Prav na teh svetih krajih se romar poglobi vase in se iskreno vpraša, ali je zmožen notranje spremembe, ki ne ostane le del romanja, ampak se nadaljuje tudi po vrnitvi domov,« so zapisali.

    Muslimani verjamejo, da je nagrada za pravilno opravljen in sprejet hadž čistost srca, kakršno ima človek na dan svojega rojstva. Zato naj bi hadž, ki ga mora vsak polnoleten, zdrav in finančno sposoben musliman opraviti vsaj enkrat v življenju, pomenil tudi začetek novega poglavja v življenju, nov odnos do Boga, ljudi in samega sebe.

    Letos je med milijoni romarjev v Meko tudi 50 romarjev iz Slovenije, ki na svetih krajih v svojih molitvah nosijo svoje družine, skupnost in družbo, v kateri živijo, so še sporočili.

