Kurili, da bi zaščitili drevje, a ovirali promet

Zgodaj zjutraj, med 3.30 in 5.30, so gorenjski kmetje ščitili drevje pred pozebo . Zaradi kombinacije vremena in kurjenja zaradi zaščite drevja v bližini avtoceste je bila vidljivost na cesti v Podbrezjah skoraj ničelna, je sporočil tiskovni predstavnik Policijske uprave KranjNastal je 50-metrski pas zelo gostega dima, ki se je zadrževal pri tleh. Vidljivost se je izboljšala ob 4.45, normalna pa je bila šele po 5.30.Da se ne bi zgodila kakšna nesreča, so posredovali policisti, upravljavci avtoceste pa so hitrost vožnje znižali na 60 kilometrov na uro.Podobno, vendar v bistveno manjšem obsegu se je zgodilo tudi na Dobrem Polju na radovljiškem območju.