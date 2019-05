Kuštrin miri situacijo: »Jutri se ne bo zgodilo nič dramatičnega. Pacienti ne bodo ogroženi«

Konrad Kuštrin: »Aneks h kolektivni pogodbi, ki prinaša standarde in normative, je bil podpisan pred dvema letoma in dvema mesecema. Rok za časovnico je bil tri mesece, in nekateri so zamudili vse roke, zato za nas ni nobenega odložnega pogoja. Kolektivna pogodba in standardi in normativi so v veljavi in so pravica zdravnikov.«

Ljubljana – Nekatere bolnišnice so že pričele z implementacijo kadrovskih standardov in normativov , medtem ko druge, zaradi kadrovske stiske, še niso, pojasnjuje zdravstveni minister. Dopoldne se je sestal z vodstvom zdravniškega sindikata Fides, ki napoveduje, da bodo od jutri naprej nekateri zdravniki začeli dosledno spoštovati standarde in normative, torej bodo pregledali manj pacientov, zaradi česar se bodo podaljšale čakalne dobe.»Oskrba pacientov od jutrišnjega dneva ne sme trpeti, smo si enotni. Tekla bo normalno,« je dejal minister in sestanek s sindikatom ocenil kot izjemno konstruktiven. Temu pritrjuje Kuštrin, ki pravi, da se z jutrišnjim dnem ne bo zgodilo nič dramatičnega, saj prihajajo poletni meseci, ko bo upad števila pacientov velik, poleg tega pa vsi zdravniki ne bodo delali po standardih iz modre knjige. Koliko se jih bo za to odločilo, bodo ugotavljali v torek na seji glavnega odbora sindikata.V vsakem zdravstvenem zavodu imajo svojo časovnico, kdaj bo pričeli z njihovo uveljavitvijo. Ponekod je rok postavljen do leta 2021, 2022 ali 2023, nekje tudi do leta 2025, saj gre za kompleksen proces, znotraj katerega je treba poskrbeti za prilagajanje šolskega sistema, financiranja in zakonodaje.Predsednik Fidesa Kuštrin še dodaja, da se je šele s tem, ko so postavili ta datum, voz začel premikati. Kritičen je do združenja zdravstvenih zavodov, ki napoveduje katastrofo, hkrati pa je bilo po njegovi oceni zadnji dve leti v zimskem spanju. »Zdaj so se zbudili in čutijo, da morajo nekaj storiti«.Za mizo se nameravajo usesti tudi v prihodnje in na partnerski način začeti reševati preostale težave. Še vedno so na nasprotnih bregovih glede izstopa zdravnikov iz enotnega plačnega sistema. Medtem ko sindikat vztraja pri njem in namerava za to storiti vse, minister ponavlja vladno stališče, da je obstoječi sistem najboljša rešitev, ki jo imajo na mizi. Zaveda pa se, da je potreben prenove ter najti način variabilnega nagrajevanja oziroma nagrajevanja tistih, ki dosegajo nadpovprečne rezultate.