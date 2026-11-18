Vlada Janeza Janše je mladim že poskušala pomagati do prvega stanovanja. A predhodni zakon, ki je prinesel jamstva, živi le še na papirju. Državni sekretar na ministrstvu za finance Peter Papež je prejšnji teden predstavil predlog zakona o reševanju prvega stanovanjskega problema. Namenjen je mladim, bistvena elementa pa sta, da pri najemu posojila odpade zahteva po 20-odstotnem pologu, torej lahko vzamejo kredit v celotni vrednosti nepremičnine, in subvencioniranje obrestne mere (vsaj odstotek obresti poravna kreditojemalec, do 2,5 odstotka pa država). To je predlog zakona, ki je v javni razpravi in naj bi bil sprejet najpozneje na začetku prihodnjega leta. Zakon iz leta 2022 naj bi mladim omogočil lažji dostop do stanovanj. Za bančna posojila je jamčila država. Leta 2023 so banke ...