Kyriakides: EU se mora pripraviti na morebitno pomanjkanje zdravil

Hladnejši meseci pogosto pomenijo izziv za zaloge zdravil zaradi porasta respiratornih bolezni in gripe. Minula zima pa je v Evropi povzročila dodatne probleme, ker je zaradi porasta respiratornih okužb in nadaljevanja okužb z novim koronavirusom naraslo povpraševanje po antibiotikih in protibolečinskih tabletah. Še posebej je bilo zaskrbljujoče pomanjkanje amoksicilina, antibiotika za bakterijske okužbe.

Evropska komisarka za zdravje in varnost hrane Stella Kyriakides je minuli teden na prvem uradnem srečanju novega pododbora Evropskega parlamenta za javno zdravje je poudarila, da mora EU v prihodnjih letih preprečiti, da bi se to ponovilo.

»Bolje moramo biti pripravljeni na naslednjo jesen in zimo,« je dejala, evropskim poslancem pa zagotovila, da si Evropska komisija z Evropsko agencijo za zdravila (Ema) že prizadeva zagotoviti glavne antibiotike za prihodnje leto.

Kot enega od načinov za ublažitev morebitnega pomanjkanja zdravil pa je izpostavila tudi ustvarjanje zalog pri Evropskem organu za pripravljenost in odzivanje na izredne zdravstvene razmere (Hera), ki so ga pri komisiji ustanovili septembra 2021 po izbruhu pandemije covida-19.

V razpravi na zasedanju pododbora so evropski poslanci vztrajali, da morajo države članice in zainteresirane strani še naprej sodelovati, da bi vprašanja javnega zdravja obravnavali na ravni EU. Kyriakides jim je odgovorila, da so mnoga zdravstvena vprašanja v pristojnosti držav, da pa komisija sodeluje z različnimi nacionalnimi organi in industrijo, da bi našla način za reševanje tega skupnega izziva.

Za četrtek, 26. aprila, je napovedala predstavitev reforme farmacevtske zakonodaje EU, ki bo naslovila vprašanja razpoložljivosti, dostopnosti in cenovne dostopnosti zdravil.

Euroactiv izpostavlja, da je prenova splošne zakonodaje EU o zdravilih za uporabo v humani medicini zadnje pomembno zdravstveno področje, ki ga bo Evropska komisija predstavila pred koncem sedanjega zakonodajnega obdobja v drugi polovici leta 2024.

Kyriakides je dejala, da je cilj reforme zagotoviti evropski regulativni sistem za zdravila, ki bo v prihodnosti odporen na krize, hkrati pa še naprej spodbujati inovacije, da bo farmacevtska industrija ostala inovativna v svetovnem merilu. Dostop do zdravil je izpostavila kot politično prednostno nalogo, saj »v EU ne more biti državljanov prvega in drugega razreda«. »Vsi si zaslužimo pravočasen in enakopraven dostop do zdravil,« je dodala.

S pomanjkanjem zdravil se je minulo zimo soočala tudi Slovenja. Tako kot na ravni EU so bile tudi v Sloveniji najbolj pereče težave z motnjami v preskrbi z antibiotiki, predvsem s tistimi, ki vsebujejo amoksicilin, nekaterimi antiepileptiki in zdravili za zniževanje telesne temperature.