Ladja Borkum izpolnjuje pogoje za vplutje v Luko Koper

Ladja Borkum, ki pluje proti Luki Koper, izpolnjuje pogoje za vplutje, kar pomeni, da ji tega uprava za pomorstvo ne more prepovedati, so danes pojasnili na ministrstvu za infrastrukturo. Španske oblasti so medtem zanikale, da bi ladja prevažala orožje za Izrael, kot so trdile španske propalestinske organizacije.

Ladja Borkum, ki naj bi po navedbah španskih strank Sumar in Podemos ter propalestinskih organizacij prevažala orožje za Izrael, je v četrtek preusmerila svojo pot in se ni ustavila v španskem pristanišču Cartagena, čeprav naj bi imela dovoljenje za to.

Naslednje pristanišče, v katerem se bo ladja Borkum ustavila, je Luka Koper, je v petek sporočilo Gibanje za pravice Palestincev in vlado pozvalo, naj ladji ne dovoli vplutja.

Na ministrstvu za infrastrukturo so danes za STA pojasnili, da omenjena ladja izpolnjuje vse pogoje za vplutje in da ji slovenska pomorska uprava tega ne more prepovedati. Ladja mora sicer svoj prihod najaviti in posredovati podatke o potovanju, osebah in tovoru, kot tudi zdravstvenem stanju in zaščiti na ladji.

Če ladja prevaža nevaren tovor, ga mora posebej najaviti. Uprava za pomorstvo ji lahko vplutje zavrne »le z vidika varnosti plovbe, v koliko ladja nima oziroma ne predloži ustreznih dokumentov«, so pojasnili na ministrstvu.

Vplutje ji lahko zavrne tudi v primeru, če zanjo v skladu s pariškim memorandumom velja prepoved vplutja v pristanišča članic memoranduma in na podlagi sankcij EU proti Rusiji - če torej ladja pluje pod rusko zastavo ali z njo upravljajo ruska podjetja.

Z ministrstva za obrambo pa so sporočili, da jim vsebina tovora ladje ni poznana, a da naj bi bil ta po poročanju medijev namenjen na Češko.

»Slovenija tranzite vojaške opreme in orožja preko svojega ozemlja ureja skladno z uredbo o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov. Skladno s to uredbo, za tovrstno blago, ki zapušča ali je namenjeno v države članice EU, tranzitno dovoljenje ni potrebno,« so še pojasnili.

Že v petek je sicer več ministrov španske vlade zanikalo informacije, da ladja prevaža orožje za Izrael. Špansko ministrstvo za promet je nato potrdilo, da je tovor namenjen na Češko.

Viri na španskem ministrstvu za promet so za časnik El Pais dejali, da obstaja možnost, da so nevladniki ladjo Borkum zamenjali z drugo tovorno ladjo, ladjo Marianne Danica, ki so ji španske oblasti prepovedale vplutje v španska pristanišča, saj naj bi v izraelsko Haifo prevažala 27 ton eksplozivnega materiala.